Заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам прозвучало на фоне фактических атак на объекты в Саратовской и Рязанской областях. Военный эксперт Андрей Колесник в беседе с aif.ru прокомментировал эту ситуацию, предупредив о необходимости упреждающего уничтожения украинской логистики.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Россией и Украиной. Вслед за этим Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы выдержал трехдневную паузу в атаках на объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Однако 14 октября вице-премьер РФ Александр Новак официально подтвердил, что вооруженные формирования Украины нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам, расположенным в Саратовской и Рязанской областях. Кроме того, в ночь на 15 октября была зафиксирована очередная атака на Рязань.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Андрей Колесник заявил, что действия украинского руководства полностью игнорируют любые внешние инициативы. По его словам, своими решениями Киев демонстрирует пренебрежение к заявлениям Дональда Трампа и продолжает действовать методами, которые эксперт охарактеризовал как террористические, получая закономерные ответы на свои действия.