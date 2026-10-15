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Погода

Туман в Рязанской области сохранится до утра 16 октября

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Спасатели прогнозируют, что туман будет сохраняться до утра 16 октября.

Ожидается, что до конца дня 15 октября и в ночные и утренние часы 16 октября в отдельных районах области образуется густой туман. Видимость может снизиться до 200–500 метров, что создаёт серьёзные риски для водителей и пешеходов.

МЧС настоятельно рекомендует водителям быть предельно осторожными. Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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