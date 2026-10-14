Тишковец пообещал мягкую и влажную зиму жителям центральной России

Грядущая зима в центральной России, в том числе в Рязанской области, обещает быть мягкой и сырой, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. По словам синоптика, прогноз на грядущую снежную пору был сделан на основе погоды 14 октября — в этот день отмечается Покров Пресвятой Богородицы.

Традиционная примета «Какой Покров, такова и зима» в этом году сработала безотказно не только в столице, но и во всем центральном регионе. Поскольку 14 октября в Москве и соседних областях не было снега, а прошли дожди, это является верным признаком позднего прихода зимы и высокой влажности в холодный сезон.

«Подтверждаю! Грядущая зима будет очень мягкой», — резюмировал Евгений Тишковец, отметив, что отсутствие снега в середине октября напрямую указывает на затяжную и теплую осень, которая плавно перетечет в зиму.

Среднесезонная температура воздуха предстоящей зимой в Москве и регионах центральной России окажется на 2–5 градусов выше климатической нормы. Помимо тепла, жителей Рязанской области ожидает повышенная влажность: количество осадков существенно превысит стандартные показатели, что сделает зиму скорее слякотной, чем морозной и снежной.

Рязанцам, как и москвичам, стоит готовиться к мягкой, но дождливой зиме без сильных морозов, заключил синоптик.