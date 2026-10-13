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Погода

МЧС предупреждает о густом тумане с видимостью до 200 метров в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ночное и утреннее время 14 октября в некоторых районах региона ожидается густой туман.

По прогнозам метеорологов, видимость на дорогах и улицах снизится до 200–500 метров, что создаст дополнительные риски для водителей и пешеходов.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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