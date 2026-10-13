Рязанец Марк Стенин завоевал бронзу на Международном чемпионате по воздухоплаванию в Армении

С 5 по 12 октября 2026 года российская команда по воздухоплаванию приняла участие в Международном чемпионате «Открытый чемпионат Армении». В соревнованиях, где собрались лучшие пилоты из шести стран — Армении, России, Польши, Латвии, Великобритании и Бразилии, рязанец Марк Стенин завоевал бронзовую медаль, сообщает министерство спорта региона.

Российские спортсмены показали высочайший уровень мастерства, заняв весь пьедестал почёта. Первое место с результатом 12 740 очков занял Иван Меняйло из Московской области. Серебро завоевала Елизавета Вертипрахова из Пермского края, её результат — 11 964 очка. Бронзовую медаль с результатом 10 365 очков получил Марк Стенин, выступавший за Рязанскую область.