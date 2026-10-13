рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay
Новости Касимова

Касимовское предприятие задолжало своим сотрудникам 250 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
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Касимовская межрайонная прокуратура добилась привлечения к уголовной ответственности работодателя, нарушившего трудовые права своих сотрудников. По итогам проведенной проверки соблюдения трудового законодательства на одном из предприятий округа материалы переданы в суд.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на протяжении более трех месяцев работники организации получали лишь частичную оплату своего труда. При этом у руководства отсутствовали какие-либо законные основания для таких задержек. В результате систематических нарушений сформировалась общая задолженность по заработной плате, превышающая 250 тысяч рублей.

По факту выявленных нарушений органы следствия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Фактическое погашение образовавшейся задолженности перед работниками находится на строгом контроле Касимовской межрайонной прокуратуры до полного погашения долга.

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