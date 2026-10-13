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Общество

Энергетики будут работать всю ночь для восстановления света в Железнодорожном районе Рязани

Анастасия Мериакри
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АО РГРЭС предоставило актуальный статус работ по восстановлению электроснабжения в Железнодорожном районе Рязани. Из-за выявления дополнительных повреждений на сетях одна из бригад вынуждена продолжить ремонт в ночное время.

Специалистам удалось восстановить масляный выключатель, однако в ходе дальнейшей диагностики были обнаружены новые дефекты. В частности, повреждена кабельная воронка на кабельной линии 6 кВ (РП-31, ячейка 31 — ТП-689), а также зафиксированы повреждения на самой кабельной линии. Для полного устранения этих неполадок и восстановления штатного режима энергоснабжения бригада будет работать на объекте всю ночь.

Параллельно вторая аварийная бригада завершает восстановление кабеля, который был поврежден накануне. Благодаря этим работам в течение ближайших 1,5 часов электроэнергия будет подана потребителям по следующим адресам:

  • ул. Пушкина: д. 5, 13, 13к1, 26, 14к1, 18, 18к2
  • ул. Татарская: д. 37, 43, 47, 51/15, 34, 38, 42, 44, 55, 57, 61, 63, 75, 77, 14, 18, 33, 33/2, 33а, 93
  • 1-я Линия: д. 2, 3, 4, 11, 15а, 20, 22, 22/1
  • 2-я Линия: д. 10, 12, 14, 16, 22, 5, 6, 8
  • 3-я Линия: д. 2, 2А, 4, 6, 6а, 8, 8а
  • 4-я Линия: д. 2/1
  • ул. Гагарина: д. 140/142, 80, 82, 86, 72/3, 74, 76, 78, 78к1, 40
  • ул. Дзержинского: д. 74/76, 82

Три подстанции в зоне аварии технически не могут быть запитаны через восстанавливаемые кабельные линии. Чтобы не оставлять жителей без электричества, АО «РГРЭС» организует временное энергоснабжение с помощью дизельных генераторных установок. Мобильные генераторы будут подключены по адресам:

  • ул. Братиславская: д. 6, 6к1, 8, 8к1
  • ул. Гагарина: д. 33, 33к1, 41к1, 41к2, 53, 55
  • ул. Пушкина: д. 4, 4к1, 4к2, 6
  • ул. Семашко: д. 46, 48, 52, 54/2

Все вопросы по электроснабжению можно задать в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.

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