Фото: Минспорт Рязанской области
Спорт

Рязанские лучницы завоевали золото и серебро на турнире «CANYON-2026» в Дагестане

Олеся Чугунова
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В Дагестане, в живописном Сулакском каньоне, с 7 по 12 октября проходит X Международный турнир по стрельбе из лука в дисциплине 3Д. Юбилейные соревнования собрали более 250 спортсменов из 22 стран мира.

Рязанскую область в составе национальной сборной России представляли две воспитанницы СШОР «Фаворит»: мастер спорта Мария Гук и кандидат в мастера спорта Светлана Казакова.

По итогам упорной борьбы обеим спортсменкам удалось подняться на пьедестал почета. Светлана Казакова завоевала золотую медаль в женском зачете в стрельбе из бесприцельного лука. Мария Гук стала обладательницей серебряной награды среди женщин в соревнованиях блочников.

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