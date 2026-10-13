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Погода

Рязань бьёт температурные рекорды столетней давности

Анастасия Мериакри
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Рязань переживает аномально теплую погоду в середине октября. По данным рязанского метеоролога Романа Степанова, за последние два дня были побиты сразу два рекорда по максимальной температуре.

В понедельник, 12 октября, температура в Рязани поднялась до 21,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекорда 1918 года, когда было зафиксировано 19,7°С.

Во вторник, 13 октября, воздух прогрелся до 20,6°С, что на 0,6°С превысило предыдущий максимум, установленный в 1955 и 2014 годах. Среднесуточная температура в этот день составила 15,7°С, что на 9°С выше климатической нормы для этого времени года.

Роман Степанов прогнозирует, что 14 октября будет еще один теплый день, но уже в ночь на четверг в Рязанскую область придут осадки. Дожди, местами сильные, ожидаются из-за фронтальных разделов, которые уже четвертые сутки находятся над Москвой.

После этого температура начнет постепенно снижаться, и к выходным станет прохладнее, хотя и не слишком резко.

Метеролог отметил, что такая продолжительная теплая погода в середине октября — редкое явление для региона. В прошлые годы в это время уже мог выпасть снег, а ночные температуры опускались ниже нуля. Сейчас осень пытается подарить жителям Рязани теплые дни, хотя включенное отопление делает их не слишком комфортными.

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