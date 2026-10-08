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Погода

Солнце выдало мощную вспышку M6.7, которая может повлиять на Землю

Алексей Самохин
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На Солнце вечером 8 октября произошла вспышка класса M6.7. Она стала самой мощной с конца августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Последний раз более сильную вспышку зафиксировали 25 августа. Тогда мощность события достигла класса M6.9.

Первые снимки показали, что новый взрыв произошёл недалеко от центра солнечного диска. Поэтому событие потенциально может затронуть Землю. При этом на первых кадрах учёные не обнаружили признаков движения солнечного вещества в направлении нашей планеты.

«Событие, судя по первым кадрам, которые только что поступили, произошло довольно близко к центру солнечного диска, то есть имеет все шансы зацепить Землю, но пока как будто не собирается этого делать — взрывных волн и движений вещества в сторону Земли на первый взгляд не видно. Что станет видно на второй взгляд узнаем примерно через час», — сообщили в лаборатории.

Учёные продолжат анализировать данные. Дополнительные наблюдения должны показать, сопровождалась ли вспышка выбросом корональной массы и может ли он достигнуть Земли.

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