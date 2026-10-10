Синоптики рассказали, какой будет погода в Рязанской области 11 октября

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало оперативный прогноз на воскресенье, 11 октября. Согласно данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность и преимущественно отсутствие осадков.

Ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов, а днем воздух прогреется до +18. Однако наслаждаться теплом придется с осторожностью: порывы ветра будут достигать 5–10 м/с.

В связи с погодными условиями в большинстве муниципалитетов сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Спасатели предупреждают о возможных обрывах ЛЭП, нарушениях в работе транспорта, а также падении деревьев и слабо укрепленных конструкций.