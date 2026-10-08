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Погода

Аномально теплое и затяжное бабье лето пообещали рязанцам в октябре

Анастасия Мериакри
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Осеннее ненастье в Центральном федеральном округе берет паузу. Согласно уточненным данным европейской модели прогноза погоды ECMWF, в Рязанской области в период с 8 по 20 октября установится нетипично теплая для середины осени погода. О подробностях атмосферных процессов и температурных качелях ближайших двух недель рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Атмосферные «шестеренки» и дефицит осадков

В ближайшие десять дней главенствующую роль в формировании погоды сыграют осенние антициклоны. Хотя кратковременные перерывы на дожди возможны, синоптики обещают, что вплоть до 20 октября суммарное количество выпавших осадков в регионе не превысит скромные 10 миллиметров.

Эксперт объясняет эту стабильность уникальным расположением основных центров действия атмосферы. Крупные атмосферные вихри, которые обычно диктуют погоду и направляют фронты, сейчас сместились в сторону от Центральной России. В результате регион оказался в своеобразном коридоре между мощными атмосферными «шестеренками»: балканским и уральско-казахстанским антициклонами, а также чередой северо-атлантических и черноморских циклонов, которые пока проходят мимо.

Пик тепла и запоздалое бабье лето

Одним из самых теплых дней в этом периоде станет пятница, 9 октября. В этот день соседние циклон и антициклон развернутся друг к другу своими теплыми секторами, что обеспечит стремительный вынос субтропических воздушных масс в Центр России. По аналогии с недавним арктическим вторжением, когда холодный воздух не успевал прогреться, сейчас теплая масса будет двигаться на север так быстро, что не успеет остыть. В результате после полудня в пятницу температура воздуха может превысить отметку +20°C, а в ночь на субботу не опустится ниже +10°C. Метеорологи отмечают, что такие показатели больше характерны для конца августа или начала сентября.

Однако к вечеру пятницы усилится западный ветер, предвещая перемену. Уже ночью в субботу, 10 октября, к региону приблизится краевая часть фронтальной зоны северного циклона. Значительных дождей не ожидается, но после прохождения фронта температура заметно снизится: днем будет +12…+14°C, а ночью +3…+8°C (в зависимости от локальной облачности). При этом атмосферное давление начнет расти, усиливая влияние теплого южно-уральского антициклона.

Этот процесс приведет к новому температурному пику в понедельник, 12 октября. При южном ветре и антициклонической погоде столбики термометров вновь поднимутся до +20°C днем и +11°C ночью. Специалист характеризует это как классическую картину бабьего лета, которая с опозданием ровно на месяц вернулась в регион.

Вторжение балтийского холода и ночные заморозки

Длительное потепление прервется в ночь на вторник, 13 октября, по уже знакомому сценарию: с севера подойдет край фронтальной зоны. Осадков снова будет мало, но в тылу фронта начнет наступать более прохладная воздушная масса.

На этот раз регионом будет управлять длинный отрог балканского антициклона. Несмотря на то, что сам антициклон является теплым образованием, его восточная периферия, обращенная к Рязанской области, окажется холодной. Это обеспечит адвекцию (перенос) прохладного воздуха из Финляндии и Прибалтики. В среду и четверг, 14 и 15 октября, ожидается малооблачная, но ощутимо прохладная погода. Днем температура составит всего +12…+13°C, а ночью опустится до +1…+4°C. В понижениях рельефа с высокой вероятностью пройдут первые осенние заморозки.

Финальный аккорд тепла и приход черноморских циклонов

К пятнице, 16 октября, ситуация вновь изменится. Отрог «балканца» сместится на восток, трансформируясь в самостоятельный атмосферный вихрь с центром над северо-западным Казахстаном. К Рязанской области он повернется своей более теплой западной стороной, что позволит температуре подняться до +15…+19°C днем и +6…+8°C ночью, отодвинув угрозу заморозков.

Тем не менее, этот «казахстанский» антициклон будет медленно дрейфовать дальше на восток, постепенно снимая с региона свою защиту и открывая коридор для циклонов. Прогнозные оценки указывают на то, что уже к воскресенью, 18 октября, циклоническая активность возьмет верх, и запоздалое бабье лето окончательно завершится.

Хорошая новость заключается в том, что ожидаемые циклоны будут преимущественно черноморскими, то есть относительно теплыми. Резкого похолодания не предвидится: дневные температуры будут держаться на уровне +11…+13°C, а ночные +7…+10°C. Из-за плотной облачности суточный ход температуры сгладится. Более того, в теплых секторах этих циклонов вплоть до начала третьей декады октября еще возможны кратковременные, на несколько часов, «сентябрьские» затоки тепла с повышением температуры до +18°C.

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