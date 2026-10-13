Ушел из жизни рязанский журналист Вячеслав Чирков

Скончался Вячеслав Ефимович Чирков, один из самых известных представителей рязанской спортивной журналистики. О его смерти сообщила редакция газеты «Рязанские ведомости».

Вячеслав Чирков начал профессиональный путь в областной молодежной газете «Рязанский комсомолец», затем работал в «Приокской правде». Читатели знали его как компетентного и принципиального спортивного обозревателя.

Особое место в его биографии заняла Олимпиада 1980 года в Москве. Чирков работал непосредственно на олимпийских аренах, освещал соревнования и рассказывал читателям о победах советских спортсменов.

В 2000-х годах журналист продолжил работу в «Рязанских ведомостях». Его профессиональные заслуги получили признание на всероссийском уровне. Вячеслава Ефимовича пригласили в Национальный олимпийский комитет в Москве, где его отметили как лучшего регионального спортивного журналиста страны.

Даже в последние годы он сохранял связь с родной редакцией, продолжал сотрудничать с газетой и делился опытом с молодыми коллегами.

Уход Вячеслава Чиркова стал тяжелой потерей для рязанской журналистики и всех, кто знал его и следил за его работой.

«7 инфо» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Ефимовича.