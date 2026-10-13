Массовое отключение воды ждет рязанцев 14 октября

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» сообщило о масштабных плановых ремонтных работах на сетях водоснабжения. В среду, 14 октября 2026 года, подача холодной воды будет прекращена или ограничена для жителей значительной части города на длительный период.

С 09:00 до 20:00 без воды останутся жители по следующим адресам:

ул. 1-й Рязанский проезд, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 2, д. 3;

ул. 1-я Нагорная, д. с 1 по 27, д. со 2 по 42;

ул. 1-я Прудная, д. с 1/2 по 23, д. со 2а по 20б (д/сад №105), д. 24а;

ул. 2-я Прудная, д. 2, д. 11, д. 13, д. 6/16 (столовая), д. 8 (суд);

ул. 3-й Нефтезаводской проезд, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 31, д. 139;

ул. Голенчинская, д. с 1 по 81, д. со 2 по 108;

ул. Никуличинская, д. с 1 по 137 (с/т «литейщик»), д. со 2 по 134;

ул. Пронская, д. с 1 по 47, д. со 2 по 104а;

район Никуличи, (с/т «Опыт») д. 12;

ул. Рязанская, д. с 1 по 141, д. со 2 по 50, д. 51 (с/т «Строитель-6») уч. 1а, д. с 22 по 51 (организации с корпусами, литерами и буквами);

ул. Хлебная, д. с 1 по 67, д. со 2 по 48;

ул. Связи, д. с 5/4 по 19 (нечетная сторона), д. с 8/2 по 22 (четная сторона), д. 17а (школа №38), д. с 25 по 29 (организации с корпусами, литерами и буквами);

ул. Куйбышевское шоссе, д. с 19 по 51, стр. 2 (с корпусами, литерами и буквами).

С 09.00 до 20.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

пос. Телецентр, ул. Баженова, ул. Светлая, ул. Родниковая, ул. Ключевая, Голенчинское шоссе, ул. Славянский проспект, ул. Старая Дубрава, ул. 1-й Старосадский проезд, ул. 2-й Старосадский проезд, ул. 3-й Старосадский проезд.

Коммунальные службы рекомендуют жителям указанных адресов заранее сделать необходимые запасы воды.