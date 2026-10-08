Синоптик Леус спрогнозировал теплую зиму в Рязанской области на основе народной приметы

8октября в народном календаре традиционно отмечается как день памяти преподобного Сергия Радонежского, который в старину именовали Сергеем Капустником. Именно эта дата исторически служила для наших предков своеобразным индикатором, позволяющим предсказать характер грядущей зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно вековым народным приметам, погода в ночь на 8 октября имела решающее значение. Если в это время выпадал первый снег, считалось, что настоящая зима вступит в свои права лишь к Михайлову дню, который отмечается 21 ноября. Ясное небо сулило еще три недели сухой погоды без осадков. Особое внимание крестьяне уделяли направлению ветра: северный предвещал суровые и сильные морозы, западный грозил обильными снегопадами, а вот южный ветер считался верным признаком мягкой и теплой зимы.

Опираясь на эти многовековые наблюдения, метеорологи дают оптимистичный прогноз. Михаил Леус в своем Telegram-канале отметил, что в текущие сутки снега не ожидается, а преобладающим направлением ветра является южное.

«Примета говорит о нескором приходе зимы и ее теплом характере. Добавлю, что по климату зима в Москве, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону отрицательных значений, приходится на 13 ноября», — пояснил специалист.

Поскольку климатические нормы Рязанской области практически полностью совпадают с московскими, рязанцам также не стоит ожидать ранних и суровых холодов. Как древняя мудрость, так и современные метеорологические модели сходятся во мнении, что настоящая зима в регионе задержится.