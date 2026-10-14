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Здоровье

Кардиолог назвал сочетание кофе и сигарет на улице опасным для сосудов

Анастасия Мериакри
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С наступлением осенних холодов многие горожане продолжают покупать кофе навынос, однако в обществе бытует мнение, что сочетание горячего напитка и низких температур создает критическую нагрузку на сердце. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал изданию Life.ru, где кроется реальная опасность, а какие страхи являются преувеличением.

По словам специалиста, сам по себе факт употребления кофе на улице в прохладную погоду не является причиной критической перегрузки сердечно-сосудистой системы. Да, при резком выходе из теплого помещения на холод у человека может перехватить дыхание, но это естественная реакция организма, которая не приводит к опасным последствиям.

«Конечно, это сочетание: холод + кофе + сигарета — вообще неправильное и неприятное в целом для сосудов. Но никак нельзя провести корреляцию о том, что холод в сочетании с этим приводит к резкой нагрузке на сердце», — подчеркнул специалист.

Что касается кофеина, то он действительно способен временно повышать артериальное давление и увеличивать частоту сердечных сокращений, будоража нервную систему. Однако у людей, регулярно пьющих кофе, вырабатывается толерантность к этому веществу, поэтому резких скачков давления у них обычно не наблюдается.

Настоящую угрозу представляет не холод, а определенные привычки. Кардиолог подчеркивает, что комбинация «холод + кофе + сигарета» является крайне неблагоприятной для сосудов.

«Действительно могут закрыться периферические артерии, что выражается в охлаждении рук или ног, потому что кофеин все-таки увеличивает частоту сердечных сокращений, — поясняет Андрей Кондрахин. — Хотя колоссальную нагрузку на сердце это не дает, давление повышает».

Особое предупреждение врач вынес в адрес любителей электронных сигарет. По его словам, оценить воздействие комбинации кофеина и вейпа без точных данных о составе жидкости практически невозможно, поэтому от такой привычки лучше отказаться полностью, так как она «вообще не про здоровье».

Сам по себе горячий напиток может сделать прогулку на холоде гораздо комфортнее. Врач не призывает бояться стаканчика кофе навынос, но настоятельно рекомендует соблюдать меру в употреблении кофеина и отказаться от курения.

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