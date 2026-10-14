Здоровье

В Рязанской области впервые провели урологическую операцию с помощью инновационного оборудования

Олеся Чугунова
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Региональный минздрав сообщает, что в Рязанской области в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» последовательно совершенствуется система высокотехнологичной медицинской помощи.

Высокотехнологичная медицинская помощь — это особый вид медицинских услуг, при котором применяются сложные, уникальные и ресурсоёмкие методы лечения с научно подтверждённой эффективностью.

Специалисты рязанской ГКБ № 11 впервые выполнили операцию по удалению аденомы предстательной железы на инновационном оборудовании, поступившем в учреждение в начале осени. Новые технологии позволили провести вмешательство эндоскопически — без наружных разрезов и швов. Это снизило травматичность процедуры и создало условия для более быстрого восстановления пациента.

Хирурги больницы выполняют широкий спектр вмешательств, многие из которых относятся к малотравматичным. Среди них — эндоскопические и микрохирургические операции на щитовидной железе и надпочечниках, реконструктивные операции с современными сетчатыми имплантами, видеоэндоскопические операции в урологии, а также удаление камней из почек без разрезов с использованием лазерных технологий.

Высокотехнологичная медицинская помощь в учреждении оказывается по пяти ключевым направлениям: эндокринная хирургия, онкология, гинекология, общая хирургия и урология. Всего за первое полугодие 2026 года врачи ГКБ № 11 провели 200 высокотехнологичных операций с применением передового оборудования.

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