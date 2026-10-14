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Что нельзя делать 15 октября, народные приметы на Куприяна и Устинью

Олеся Чугунова
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Пятнадцатого октября на Руси боялись нечисти. По углам развешивали связки лука и чеснока. Полы подметали веником из чертополоха. А у входа в избу закапывали топор. Праздник называли день Куприяна и Устиньи. В этот день молились о защите от порчи и сглаза.

Что можно делать 15 октября

В день Куприяна и Устиньи было принято молить святых о защите от порчи и сглаза. Также их просили об укреплении веры. В давние времена люди боялись нечисти и колдунов. Поэтому не ограничивались лишь обращением к заступникам в храмах и дома у икон.

В ряде поселений проводили даже костюмированные шествия, символизирующие победу над нечистью. Одного из мужчин «наряжали» в вывернутый наизнанку тулуп и старую шапку. Иногда даже мазали лицо золой. В таком виде он прогуливался по границе села и леса. А остальные представители сильного пола, вооружившись факелами или кочергами, «прогоняли» ряженого. Считалось, что настоящая нечисть увидит серьёзный настрой деревенских и уж точно не рискнёт с ними связываться.

День Куприяна и Устиньи на Руси выглядел так. Ранний подъём, молитва дома или в церкви, много труда и тихий вечер в кругу семьи. Традиционно пятнадцатого октября люди хлопотали по хозяйству. Женщины могли заниматься рукоделием, мужчины — ремонтом. Все были настроены на то, чтобы подготовиться к зиме должным образом. Утеплить жилище, привести в порядок тёплые вещи.

В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября вещие сны не снятся. Но если вдруг проснётесь от кошмара, то нужно умыть лицо прохладной водой и прочитать молитву.

Что нельзя делать 15 октября

Главный запрет этой даты на Руси касался гаданий и магических обрядов. Не разрешалось ворожить. Это могло обернуться болезнями и прочими неприятностями.

Домашние дела после заката тоже попадали под запрет. Пятнадцатого октября ни в коем случае не следует мыть полы и выбрасывать мусор после заката. В давние времена люди верили, что так можно «прогнать» из дома мир и благополучие. А также лишить его хозяев защиты Высших сил.

Слова в этот день имели особый вес. Не следует выяснять отношения, спорить, говорить на повышенных тонах. Любой конфликт, начавшийся в этот день, будет иметь долгосрочные последствия. Разругавшись с другом или соседом, можно нажить себе врага.

Окна и улица вечером требовали осторожности. Не рекомендуется оставлять окна открытыми на ночь и выглядывать на улицу в тёмное время суток. Наши пращуры не сомневались: так можно стать жертвой нечисти.

Зеркало в этот день тоже попадало под запрет. Если верите в приметы, не стоит долго смотреться в зеркало. В противном случае можно лишиться молодости и красоты. Через отражение их похитят ведьмы.

Деньги в этот день требовали особого внимания. День не годится для решения финансовых вопросов. Не нужно брать взаймы или давать кому-либо в долг. Также лучше отложить на потом расчёты с кредиторами. Тому, кто забудет про эти правила, в старину сулили провести зиму без копейки в кармане.

Перемены во внешности тоже откладывали. Не следует стричь волосы, а то расти перестанут. Также наши пращуры говорили, что пятнадцатого октября не стоит покупать себе одежду. Якобы обновки принесут много слёз.

Народные приметы на 15 октября

· Если на улице похолодало — о мягкой зиме можно и не мечтать. Лютые морозы придут уже в конце ноября.

· Дождь — следующий сезон окажется снежным, а весна ранней.

· Если птицы летают низко — осадков не миновать.

· Собака воет с самого утра — ненастье затянется на неделю.

· Иней на земле — добрый знак, сулящий хороший урожай овса и льна на будущий год.

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