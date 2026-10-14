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Транспорт и дороги

На Московском шоссе ограничат движение в ночь на 17 и 18 октября

Олеся Чугунова
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В связи с проведением дорожно-строительных работ на Московском шоссе будет временно закрыто движение транспорта. Ограничения вводятся в ночное время: с 22:00 16 октября до 06:00 17 октября, а также с 22:00 17 октября до 06:00 18 октября.

Движение будет перекрыто на участке от дома 10 корпус 5 до пересечения с Михайловским шоссе. Места проведения работ оградят. Информация о том, как будет организовано движение общественного транспорта в этот период, появится позже.

Жителей также просят обратить внимание на изменения в районе Шоссейного переулка. На выезде на Московское шоссе начал работу новый светофор, а старый выезд перекрыт — прежний светофорный объект будет демонтирован.

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