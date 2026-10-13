Фото Правительства Рязанской области
Транспорт и дороги

В Рязанской области завершают ремонт первого участка дороги Восход – Ермишь

Олеся Чугунова
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщает о ходе ремонтных работ на автодороге Восход – Ермишь. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а их сроки и качество находятся под строгим контролем по поручению губернатора Павла Малкова.

Дорога Восход – Ермишь входит в опорную сеть автодорог России и связывает несколько населенных пунктов, а также социально значимые объекты, включая школы, ФАПы, детский сад, Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ремонт проводится поэтапно и рассчитан на два года. Сейчас завершается обновление первого участка протяженностью 11,1 км, расположенного возле рабочего поселка Ермишь между поворотами на село Царево и деревню Рюмино. Специалисты уже укладывают верхний слой нового дорожного покрытия, вскоре начнется установка остановочных павильонов.

В следующем году планируется привести в порядок участок длиной 4,3 км между поворотом на деревню Рюмино в Ермишинском округе и пересечением с дорогой Сасово – Восход – Кадом в Кадомском муниципальном округе.

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