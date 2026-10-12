Рязанская филармония приняла гала-концерт всероссийского проекта «Россия-Транзит 2026»

11 октября в Рязанской филармонии прошёл гала-концерт всероссийского проекта «Россия-Транзит 2026». Мероприятие организовано при генеральной поддержке благотворительного фонда «Самфар» и содействии министерства культуры Рязанской области.

На одной сцене выступили талантливые артисты из Рязани и области. Зрители увидели вокальные и хореографические номера, музыкальные и разговорные выступления, а также познакомились с оригинальными и цирковыми жанрами. Своё мастерство продемонстрировали и члены жюри — признанные мастера сцены.

Главную награду фестиваля — Гран-при — получила солистка Рязанской филармонии Татьяна Тураева.

Участники, занявшие первые и вторые места, приглашены на финальный отборочный тур, который пройдёт 13 ноября. Те, кто успешно пройдёт отбор, выступят на гала-концерте «Битва за Гран-при — 2026» 14 ноября в Москве.

У конкурсантов, занявших третьи места или оставшихся без призовых мест, также есть шанс продолжить участие: 12 ноября они могут заявиться на третий отборочный тур на общих условиях. Например, доработать номер или представить новую программу.

Список победителей:

Вокальный жанр (фольклор, соло), 26–50 лет

1 место и Гран-при

Татьяна Тураева — «Как во этих полях»

Вокальный жанр (эстрада, соло), 26–50 лет

1 место

Елена Лунева — «39 трамвай»

Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 27–50 лет

1 место

Екатерина Епифанова и Александр Слегонкин — «Гой ты, Русь, моя родная»

Вокальный жанр (эстрада, соло), 26–50 лет

1 место

Юлия Ермоленко — «Феникс»

Вокальный жанр (эстрада, соло), 18–25 лет

2 место

Данила Ежов — «Королева»

Вокальный жанр (фольклор, соло), 26–50 лет

2 место

Дарья Апряткина — «Мальчоночка»

Вокальный жанр (эстрада, соло), 50+

2 место

Сергей Боцман — «А я тебя помню»

Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 50+

3 место

Вокальный ансамбль «Виктория» — «Мое село, ты капелька России»

Музыкальный жанр, 26–50 лет

2 место

Вокально-инструментальный ансамбль «Сново — Здорово» — «La Verdine»

Разговорный жанр, 20–25 лет

2 место

Егор Даркин — «Баллада о молчании»

Хореографический жанр (современный танец), 16–17 лет

1 место

Наталья Якоби — «Антропоморфный шкафчик»

Цирковой жанр, 16–20 лет

1 место

Елизавета Володченко — Соло эквилибр на тростях

Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 18–25 лет

1 место

Вокальный эстрадный ансамбль «Самое время» — «Это не игра»

Вокальный жанр (фольклор, ансамбль), 18–25 лет

2 место

Народный ансамбль «Русская песня» — «За тихой рекою»

Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 26–50 лет

3 место

Народный любительский художественный коллектив Рязанской области эстрадная группа «Овация» — «Русское небо»

Хореографический жанр (современный танец), 15–17 лет

1 место

Народный ансамбль эстрадного танца «Альянс» — «Легенда о девушке птице»

Хореографический жанр (фольклор), 35+

3 место

Хореографический ансамбль «Лада» — «Орловская матаня»

Хореографический жанр (фольклор), 15–17 лет

3 место

Народный любительский художественный коллектив Рязанской области — хореографический коллектив «Озорники» — «Через речку».