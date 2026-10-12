Рязанская филармония приняла гала-концерт всероссийского проекта «Россия-Транзит 2026»

11 октября в Рязанской филармонии прошёл гала-концерт всероссийского проекта «Россия-Транзит 2026». Мероприятие организовано при генеральной поддержке благотворительного фонда «Самфар» и содействии министерства культуры Рязанской области.
На одной сцене выступили талантливые артисты из Рязани и области. Зрители увидели вокальные и хореографические номера, музыкальные и разговорные выступления, а также познакомились с оригинальными и цирковыми жанрами. Своё мастерство продемонстрировали и члены жюри — признанные мастера сцены.
Главную награду фестиваля — Гран-при — получила солистка Рязанской филармонии Татьяна Тураева.
Участники, занявшие первые и вторые места, приглашены на финальный отборочный тур, который пройдёт 13 ноября. Те, кто успешно пройдёт отбор, выступят на гала-концерте «Битва за Гран-при — 2026» 14 ноября в Москве.
У конкурсантов, занявших третьи места или оставшихся без призовых мест, также есть шанс продолжить участие: 12 ноября они могут заявиться на третий отборочный тур на общих условиях. Например, доработать номер или представить новую программу.
Список победителей:
Вокальный жанр (фольклор, соло), 26–50 лет
1 место и Гран-при
Татьяна Тураева — «Как во этих полях»
Вокальный жанр (эстрада, соло), 26–50 лет
1 место
Елена Лунева — «39 трамвай»
Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 27–50 лет
1 место
Екатерина Епифанова и Александр Слегонкин — «Гой ты, Русь, моя родная»
Вокальный жанр (эстрада, соло), 26–50 лет
1 место
Юлия Ермоленко — «Феникс»
Вокальный жанр (эстрада, соло), 18–25 лет
2 место
Данила Ежов — «Королева»
Вокальный жанр (фольклор, соло), 26–50 лет
2 место
Дарья Апряткина — «Мальчоночка»
Вокальный жанр (эстрада, соло), 50+
2 место
Сергей Боцман — «А я тебя помню»
Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 50+
3 место
Вокальный ансамбль «Виктория» — «Мое село, ты капелька России»
Музыкальный жанр, 26–50 лет
2 место
Вокально-инструментальный ансамбль «Сново — Здорово» — «La Verdine»
Разговорный жанр, 20–25 лет
2 место
Егор Даркин — «Баллада о молчании»
Хореографический жанр (современный танец), 16–17 лет
1 место
Наталья Якоби — «Антропоморфный шкафчик»
Цирковой жанр, 16–20 лет
1 место
Елизавета Володченко — Соло эквилибр на тростях
Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 18–25 лет
1 место
Вокальный эстрадный ансамбль «Самое время» — «Это не игра»
Вокальный жанр (фольклор, ансамбль), 18–25 лет
2 место
Народный ансамбль «Русская песня» — «За тихой рекою»
Вокальный жанр (эстрада, ансамбль), 26–50 лет
3 место
Народный любительский художественный коллектив Рязанской области эстрадная группа «Овация» — «Русское небо»
Хореографический жанр (современный танец), 15–17 лет
1 место
Народный ансамбль эстрадного танца «Альянс» — «Легенда о девушке птице»
Хореографический жанр (фольклор), 35+
3 место
Хореографический ансамбль «Лада» — «Орловская матаня»
Хореографический жанр (фольклор), 15–17 лет
3 место
Народный любительский художественный коллектив Рязанской области — хореографический коллектив «Озорники» — «Через речку».