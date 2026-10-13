Домклик рассказал рязанским риелторам о новых условиях семейной ипотеки

В новом пространстве Сбера в филиале Национального центра «Россия» в Рязанской области прошла встреча региональной команды Домклик с представителями агентств недвижимости. Главной темой стали изменения в программе «Семейная ипотека», вступившие в силу 1 октября 2026 года, а также новые цифровые инструменты для партнеров, которые помогают ускорять сделки и повышать качество сервиса.

Эксперты Домклик детально разобрали обновленные параметры госпрограммы: дифференциацию максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей и региона покупки жилья, а также новые требования к участникам — наличие в семье ребенка до 7 лет, обязательное участие супруга или супруги в сделке и регистрацию в приобретаемом жилье.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Рынок недвижимости Рязани активно развивается, и мы видим высокий спрос на семейную ипотеку. Наша задача — не просто предоставить финансовый продукт, а обеспечить партнерам и их клиентам полную прозрачность и удобство на всех этапах сделки. Изменения, вступившие в силу 1 октября, требуют внимательности, поэтому мы помогаем партнерам быстро в них разобраться: чем увереннее риелтор ориентируется в условиях программы, тем проще его клиентам принять решение о покупке».

Роман Алханов, руководитель отдела ипотеки и страхования Центрального агентства недвижимости:

«Встреча была крайне полезной. Мы получили четкие разъяснения по новым условиям семейной ипотеки и увидели, как цифровые сервисы Домклик могут ускорить нашу работу. В условиях постоянных изменений такая поддержка от банка — это то, что действительно помогает нам закрывать сделки и помогать семьям в Рязани».

Домклик продолжает системную работу по поддержке рынка недвижимости региона, предлагая партнерам не только финансовые решения, но и современные технологические сервисы для эффективной работы.