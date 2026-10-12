Общество

Павел Малков поблагодарил участников акции «Вода России» за очистку рязанских берегов

Олеся Чугунова
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В Рязанской области активно продолжается всероссийская акция «Вода России». С начала года к экологическому мероприятию присоединились уже более 1100 добровольцев. Общими усилиями активисты очистили свыше 37 километров береговых линий рек, озер и других водоемов региона, а также собрали 97 кубометров мусора.

Наиболее масштабные субботники были организованы в Михайловском, Рязанском, Чучковском округах и Шиловском районе. Волонтеры привели в порядок берега таких крупных рек, как Ока, Пры, Вёрда, Вожа, Кирица, Алешня, Пета, Цна, Ранова и Мокша. Кроме того, внимание уделили и малым водным объектам — прудам, небольшим речкам и родникам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков высоко оценил вклад земляков в улучшение экологии региона.

«Спасибо школьникам, студентам, общественным организациям, коллективам и всем жителям, которые не остались в стороне. Благодаря вам регион становится чище!», – сказал Павел Малков.

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