Павел Малков поблагодарил участников акции «Вода России» за очистку рязанских берегов

В Рязанской области активно продолжается всероссийская акция «Вода России». С начала года к экологическому мероприятию присоединились уже более 1100 добровольцев. Общими усилиями активисты очистили свыше 37 километров береговых линий рек, озер и других водоемов региона, а также собрали 97 кубометров мусора.

Наиболее масштабные субботники были организованы в Михайловском, Рязанском, Чучковском округах и Шиловском районе. Волонтеры привели в порядок берега таких крупных рек, как Ока, Пры, Вёрда, Вожа, Кирица, Алешня, Пета, Цна, Ранова и Мокша. Кроме того, внимание уделили и малым водным объектам — прудам, небольшим речкам и родникам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков высоко оценил вклад земляков в улучшение экологии региона.