Новый поезд из Москвы идёт через Рязань до Минеральных Вод

Из Москвы в Минеральные Воды начал ходить новый ежедневный поезд, и он проезжает через Рязань. Первый состав уже прибыл на Ставрополье. Об этом сообщило правительство Ставропольского края.

Рязанцы получили прямой путь на Кавказские Минеральные Воды без пересадок.

Маршрут проходит через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск.

Из Москвы состав отправляется в 14:40, а в Минеральные Воды приезжает в 13:35 на следующий день. В дороге выходит почти 23 часа. Обратно поезд стартует в 19:20 и прибывает в Москву в 20:40 следующего дня, путь занимает чуть больше 25 часов. Время московское на обоих концах, разницы в часовых поясах нет.

Минеральные Воды считаются воротами в курортный регион. Отсюда удобно добираться до Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. Для тех, кто едет на лечение или в отпуск, прямой поезд избавляет от лишней пересадки с багажом и детьми.

В составе современные вагоны и вагон-ресторан, так что обед и ужин в дороге можно не везти с собой. Есть и отдельный вагон для маломобильных пассажиров.

Для Рязани это ещё один прямой маршрут на юг.