Жительница Рязани получила травму в маршрутке на Московском шоссе

Жительница Рязани рассказала о травме, которую, по ее словам, получила во время поездки в маршрутке №30 на Московском шоссе. Инцидент произошел около 20:00 в районе торгового центра «Барс».

Пассажирка утверждает, что водитель не снизил скорость перед ремонтируемым участком дороги, а, напротив, ускорился. После проезда по срезанному асфальту пассажиров подбросило вверх, а затем они резко упали на сиденья и пол.

«Вся маршрутка подпрыгнула до потолка, а потом резко все упали, особенно это ощутили люди на задней площадке. Хорошо, там не было маленьких детей», — рассказала рязанка.

После этого водитель, по словам пассажирки, проехал остановку. Люди некоторое время не могли выйти из салона, поскольку водитель не реагировал на просьбы открыть заднюю дверь.

Женщина получила травму и обратилась за медицинской помощью. Она сообщила, что намерена обратиться в прокуратуру и попросила перевозчика обратить внимание на ситуацию.