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Транспорт и дороги

На 111-м маршруте в Рязанском округе увеличат вместимость автобусов

Анастасия Мериакри
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Жители Рязанского муниципального округа недовольны работой общественного транспорта на 111-м маршруте. Об этом рязанцы сообщили в комментариях под публикацией губернатора Павла Малкова.

В своих обращениях жители интересуются, когда маршрут будет переведен на регулируемый тариф и планирует ли перевозчик закупить второй автобус для увеличения интервалов движения.

В ответ администрация Рязанского округа сообщала, что начиная с 1 ноября 2026 года на 111-м маршруте произойдет замена подвижного состава. Вместо запуска второго автобуса малого класса на линию выйдет транспортное средство большего класса.

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