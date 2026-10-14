Жители Рязанской области стали чаще обращаться в УК через приложение «Госуслуги Дом»

Государственная жилищная инспекция Рязанской области сообщает о развитии мобильного сервиса «Госуслуги Дом», который позволяет подавать индивидуальные и коллективные заявки. За последний месяц количество обращений граждан из разных регионов России выросло почти на 13%.

Приложение работает на базе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и помогает собственникам жилья управлять многоквартирными домами. Минстрой и Минцифры России ведут планомерную работу по совершенствованию сервиса в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Одна из самых востребованных функций приложения — онлайн-обращение в управляющую организацию. В сентябре жители регионов России, включая Рязанскую область, направили 795 тысяч заявок по вопросам ЖКХ, что на 12,6% больше, чем в августе. Чаще всего пользователи подают индивидуальные обращения. При необходимости к заявке можно прикрепить фотографии, подтверждающие проблему, например коммунальную аварию. Статус рассмотрения и ответ управляющей компании также отслеживаются в приложении.

Функционал сервиса постоянно расширяется с учетом запросов граждан. Жители региона могут передавать показания приборов учета и оплачивать счета всех поставщиков услуг через «одно окно», а также проводить онлайн-собрания собственников. Кроме того, в приложении доступна информация о капитальном ремонте, плановых работах и подготовке дома к зиме. Благодаря гостевому доступу арендаторы и родственники владельцев жилья тоже могут решать жилищные вопросы через «Госуслуги Дом».

Для входа используется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.