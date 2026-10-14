Image by nensuria on Freepik
Общество

Жители Рязанской области стали чаще обращаться в УК через приложение «Госуслуги Дом»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Государственная жилищная инспекция Рязанской области сообщает о развитии мобильного сервиса «Госуслуги Дом», который позволяет подавать индивидуальные и коллективные заявки. За последний месяц количество обращений граждан из разных регионов России выросло почти на 13%.

Приложение работает на базе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и помогает собственникам жилья управлять многоквартирными домами. Минстрой и Минцифры России ведут планомерную работу по совершенствованию сервиса в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Одна из самых востребованных функций приложения — онлайн-обращение в управляющую организацию. В сентябре жители регионов России, включая Рязанскую область, направили 795 тысяч заявок по вопросам ЖКХ, что на 12,6% больше, чем в августе. Чаще всего пользователи подают индивидуальные обращения. При необходимости к заявке можно прикрепить фотографии, подтверждающие проблему, например коммунальную аварию. Статус рассмотрения и ответ управляющей компании также отслеживаются в приложении.

Функционал сервиса постоянно расширяется с учетом запросов граждан. Жители региона могут передавать показания приборов учета и оплачивать счета всех поставщиков услуг через «одно окно», а также проводить онлайн-собрания собственников. Кроме того, в приложении доступна информация о капитальном ремонте, плановых работах и подготовке дома к зиме. Благодаря гостевому доступу арендаторы и родственники владельцев жилья тоже могут решать жилищные вопросы через «Госуслуги Дом».

Для входа используется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанская область вошла в число победителей конкурса «Семейная столица России»
Следующая статья
В Рязани открыты продажи второй очереди жилого комплекса «Мармакс Квартал на Забайкальской»
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Интересное

Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России

В Сети гремит это пророчество Ванги. Следующий год претендует на звание поворотного.
Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче...
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Новости России

Названа награда для бойца после дуэли с грузинском наемником на ножах

Замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки...
Темы
Общество

В Рязани открыты продажи второй очереди жилого комплекса «Мармакс Квартал на Забайкальской»

Новые корпуса расширяют возможности выбора планировочных решений под разные сценарии жизни.
Общество

Рязанская область вошла в число победителей конкурса «Семейная столица России»

Делегация Рязанской области приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Семейная столица России».
Интересное

Что нельзя делать 15 октября, народные приметы на Куприяна и Устинью

Полы подметали веником из чертополоха. А у входа в избу закапывали топор.
Общество

В Рязани пройдет спортивный фестиваль для отцов «Папа в деле»

18 октября в 12:00 в Лесопарке состоится спортивный фестиваль «Папа в деле», приуроченный к празднованию Дня отца.
Общество

В Рязани прошла дегустация обновленного школьного меню

В школе № 1 имени В.П. Екимецкой Рязани прошла дегустация блюд от АО «Детское питание».
Общество

Депутат Рязанской Облдумы Юлия Феоктистова: Поддержка участников специальной военной операции является приоритетом в работе всех органов власти

В Рязанской области стартовал третий поток федерального проекта «СВОй бизнес».
Транспорт и дороги

В Рязанской области завершают ремонт первого участка дороги Восход – Ермишь

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщает о ходе ремонтных работ на автодороге Восход – Ермишь.
Общество

Рязанские библиотеки и дома культуры вышли на общегородской субботник

В Рязани в рамках осеннего месячника по благоустройству прошли субботники на территориях учреждений культуры.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье