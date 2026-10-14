Рязанская область вошла в число победителей конкурса «Семейная столица России»

Делегация Рязанской области приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Семейная столица России». Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском Дворце в Москве в рамках подведения итогов финала конкурса «Семья года».

Конкурс организован по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Минтруда России, Президентского фонда культурных инициатив и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Семья». Его главная цель — стимулировать города к созданию лучших условий для семей с детьми, поощрять распространение успешных практик поддержки семей и формировать комфортную среду для них. Рязань вошла в десятку финалистов.

В церемонии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, эксперты по демографии и семейной политике, а также делегации городов-финалистов. Рязанскую область представляли заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова, министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский и глава администрации Рязани Борис Ясинский.

По итогам конкурсного отбора Рязань стала победителем в номинации «Флагман многодетности», где оценивались муниципалитеты с растущим числом многодетных семей. Также награды получили города, признанные лучшими в номинациях «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Город счастливого родительства» и «Город семейной стабильности». «Семейными столицами России» стали сразу два города — Нижний Новгород и Южно-Сахалинск.

Кроме того, семья Вячеслава и Галины Денисовых из Рязанского округа победила в номинации «Семья — хранитель традиций» всероссийского конкурса «Семья года». Всего в финал конкурса прошли шесть семей Рязанского региона.

У Вячеслава и Галины трое детей. Старшая дочь Дарья работает преподавателем английского языка, Екатерина учится на архитектора в Московском государственном строительном университете, Ярослав — в Лицее № 4 Рязани. Семья активно участвует в сохранении историко-культурного наследия родного края: они создали музей-усадьбу советского быта в селе Заборье, где представлены материалы о промышленности прошлого века, узкоколейной железной дороге и культуре Мещерского края.