Объем микрозаймов в Рязанской области достиг 300 миллионов рублей при падении спроса у населения

Микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в Рязанской области, подвели итоги работы за первые полгода 2026 года. Общий объем выданных займов составил 295 миллионов рублей, что на 3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом структура заемщиков претерпела кардинальные изменения.

Более половины всех выданных средств направлено на развитие малого и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели взяли займов на сумму 155,6 миллиона рублей. Еще 128,3 миллиона рублей получили юридические лица. Эксперты отмечают, что рост кредитования в этом сегменте во многом обусловлен бумом электронной коммерции: значительная часть средств направляется продавцам на маркетплейсах для закупки товаров и масштабирования бизнеса.

На фоне роста бизнес-кредитования выдачи займов обычным гражданам продемонстрировали резкое снижение. За полгода объем кредитования физических лиц упал на 62,5%, составив всего 11 миллионов рублей. При этом средний размер такого займа остался достаточно высоким и составил 178,5 тысячи рублей.

Аналитики связывают это падение с ужесточением регуляторных мер со стороны Банка России. В частности, на рынок повлияли новые требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан, что ограничило доступ к заемным средствам для людей с высокими финансовыми обязательствами.

С 1 октября вступают в силу дополнительные ограничения для клиентов МФО: одному человеку теперь запрещено иметь более двух «дорогих» займов. Если у гражданина уже есть два непогашенных кредита или займа с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) выше 200% годовых, оформить третий аналогичный договор ему не позволят. Эта мера призвана защитить население от долговых ям и неконтролируемого роста кредитной нагрузки.