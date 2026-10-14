ХК «Рязань-ВДВ» приобрел нападающего у ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» усилил состав, подписав контракт с 22-летним нападающим Владиславом Раздьяконовым, который ранее выступал за ХК «Автомобилист». Стороны договорились об обмене на денежную компенсацию.

Раздьяконов родился в Екатеринбурге и присоединился к клубу «Автомобилист» в 2020 году. В сезонах 2023/24 и 2024/25 выступал за главную команду в КХЛ, также играл за МХК «Авто» и в команде ВХЛ «Горняк-УГМК».

Особенно успешным для Раздьяконова стал период выступлений за «Горняк-УГМК». В этих матчах он набрал 44 очка, забросив 26 шайб и отдав 18 передач.

Руководство и болельщики клуба тепло встретили нового игрока, пожелав ему успехов и ярких побед в составе «Рязань-ВДВ».