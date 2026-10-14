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Общество

В Дубровичах предприниматель оштрафован за свалку стекла на сельхозземле

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения требований земельного законодательства в селе Дубровичи Рязанского муниципального округа. По ее итогам в отношении местного предпринимателя приняты меры административного воздействия.

Во время проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель использовал земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственных целей, не по назначению. На этой территории, которая должна использоваться для аграрных нужд, бизнесмен организовал переработку отходов стекла и складировал большие объемы битого стекла и древесного мусора. Кроме того, проверяющие обнаружили, что территория участка заросла сорными растениями и кустарниками.

Прокурор вынес постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности по части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В качестве санкции нарушителю был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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