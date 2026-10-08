Трусова выиграла короткую программу на челленджере в Казахстане

Александра Трусова уверенно возглавила турнирную таблицу после исполнения короткой программы на международном челленджере «Мемориал Дениса Тена», который проходит в Алматы. Спортсменка продемонстрировала не только безупречную технику, но и заметный художественный прогресс, набрав 77,39 балла, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Этот старт стал для Трусовой вторым челленджером в текущем сезоне. Ей удалось превзойти свой предыдущий результат, показанный в Японии (74,92 балла), почти на четыре пункта. Новая программа, поставленная известным хореографом Бенуа Ришо под композицию «Lara» в исполнении Алисы Сары Отт, раскрыла спортсменку с новой стороны. В ее катании появились женственность и мягкость, которые органично дополнили привычную мощь и уверенность. Технически прокат был выполнен безупречно: фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа во второй половине программы, получив за технику 43,34 балла, а за компоненты — 34,05.

Борьбу за медали ведет южнокорейская фигуристка Ким Юджэ, расположившаяся на втором месте с результатом 75,99 балла. Она исполнила сложный каскад тройной аксель плюс тройной тулуп. Тройку лидеров замыкает представляющая Казахстан Софья Самоделкина, набравшая 69,45 балла.

В турнире также принимают участие другие воспитанницы российских школ. Дина Хуснутдинова из группы Этери Тутберидзе дебютировала на международном уровне. Несмотря на сложную подготовку из-за травмы, она заявила тройной аксель. Хотя попытка прыжка не удалась, остальные элементы, за исключением каскада лутц-тулуп, были выполнены с положительными надбавками за качество, что позволило ей занять пятое место с 63,09 балла.

Мария Захарова проводит свой первый международный старт в сезоне и пока располагается на восьмой строчке (58,29 балла). В ее прокате не сложились прыжковые элементы: допущена ошибка на двойном акселе и падение со второго прыжка в каскаде тройной лутц плюс тройной тулуп.