Бытовой конфликт привел жителя Ермишинского района с топором в тюрьму

Суд приговорил жителя Ермишинского района Рязанской области к реальному сроку за угрозу убийством. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ.

Инцидент произошёл в мае 2026 года. В ходе бытовой ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, мужчина, ранее судимый, схватил топор и направил его на свою знакомую, сопровождая действия угрозами расправы.

Потерпевшая восприняла слова и действия мужчины как реальную угрозу жизни, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд, учитывая все обстоятельства и тяжесть деяния, назначил мужчине 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.