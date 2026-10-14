Рязанцев предупредили о тумане и дождях 15 октября

В Рязанской области ожидается ухудшение погоды в четверг, 15 октября. Синоптики прогнозируют облачность, осадки и туман утром.

В течение дня возможны небольшие и умеренные дожди. Жителям рекомендуется использовать зонты. Водителям следует быть особенно осторожными: ночью и утром может образоваться туман, который затруднит видимость на дорогах.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, принося дополнительное ощущение прохлады.

Ночью температура воздуха составит от +7°С до +12°С, а днем поднимется до комфортных для середины октября +14°С…+19°С.