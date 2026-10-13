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Общество

В Рязани начался ремонт пешеходного перехода у здания таможни

Анастасия Мериакри
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В Рязани стартовали ремонтные работы на пешеходном переходе возле здания «Рязанской таможни», сообщает МБУ «Дирекция благоустройства города».

Бригада рабочих приступила к работам 12 октября. В рамках первого этапа специалисты заменили пять стеклопакетов на первом этаже. В течение текущей недели работы будут продолжены: планируется задействовать специальную технику для ремонта второго этажа, пострадавшего от пожара.

Напомним, что в августе 2025 года пешеходный переход получил значительные повреждения. Рядом загорелся микроавтобус, и средства на восстановление были взысканы с владельца, на которые и были закуплены необходимые материалы.

Кроме ремонтных работ, коммунальные службы регулярно осуществляют уход за переходом. Ежедневно сотрудники производят уборку территории: освобождают урны, собирают мусор, моют стены и устраняют следы вандализма и граффити в случае необходимости.

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