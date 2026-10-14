Бастрыкин взял на контроль ситуацию со строительством складов в Рыбном

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности застройки в городе Рыбное Рязанской области. Видеообращение местных жителей появилось в соцсетях.

Жители Рыбного уже несколько лет пытаются остановить строительство промышленных объектов рядом с их домами. В обращении они попросили федеральное ведомство провести проверку.

Следственный комитет по Рязанской области уже начал процессуальную проверку по этому факту. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Олегу Васильеву подготовить отчет о ходе проверки и принятых решениях.