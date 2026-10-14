МЧС предупреждает о густом тумане в Рязанской области

Густой туман, который может ухудшить видимость до 200–500 метров, ожидается в Рязанской области в ближайшие часы, ночью и утром 15 октября, сообщило МЧС России.

Такие метеорологические условия представляют серьёзную опасность для водителей и пешеходов, повышая риск ДТП. Спасатели призывают автомобилистов быть особенно осторожными.

В тумане рекомендуется снижать скорость, увеличивать дистанцию между машинами, включать ближний свет фар или противотуманные фонари и избегать резких манёвров. Пешеходам советуют надевать светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.