Фото Правительства Рязанской области
Спорт

«Есенинский пробег» собрал в Рязанской области более 2400 бегунов из четырех стран

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Более 2400 спортсменов и любителей бега приняли участие в ежегодном «Есенинском пробеге», который прошел в Рыбновском округе Рязанской области. Спортивный фестиваль объединил атлетов из разных уголков России и зарубежья.

Центральным событием соревнований стал полумарафон, маршрут которого пролег от города Рыбное до села Константиново. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 21,1 километра. На старт вышли как профессиональные легкоатлеты, так и любители бега, включая спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. География участников не ограничилась Россией: в забеге также приняли участие гости из Белоруссии, Казахстана, Марокко и Израиля.

Лучшее время на основной дистанции показал участник Олимпийских игр 2012 года Николай Чавкин. Среди женщин первой к финишу пришла рекордсменка России в беге на 100 км Юлия Рыжанкова.

Для юных спортсменов организаторы подготовили отдельные забеги на 1 и 2,5 километра. По итогам соревнований победители и призеры получили памятные медали и грамоты. Завершился спортивный праздник концертной программой с участием творческих коллективов региона.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Мэрия Рязани прокомментировала снос деревьев в центре Рязани
Следующая статья
Трусова поблагодарила близких после победы и раскрыла интересную традицию
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Темы
Общество

Павел Малков рассказал о наращивании темпов догазификации в Рязанской области

На заседании регионального Правительства 12 октября под председательством Губернатора Павла Малкова обсудили ход реализации бессрочной федеральной программы догазификации, запущенной по решению Президента РФ.
Спорт

В рязанском «Аквамеде» 17 октября пройдёт «День пловца»

17 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аквамед» состоится спортивный праздник «День пловца».
Интересное

Что можно и нельзя делать 13 октября, народные приметы на Михаила Твердыню

В этот день молились архангелу Михаилу о защите дома и семьи.
Общество

Мошенники атакуют организации письмами для кражи данных сотрудников и гостайны

В последнее время значительно участились случаи мошеннических действий, направленных не только на частных лиц, но и на официальные организации страны.
Общество

Более 250 рязанцев вышли на субботники

В областном центре продолжается месячник по санитарной очистке и благоустройству города.
Спорт

Рязанский рыбатлон вышел в финал престижной международной Премии

С 7 по 10 октября 2026 года в Йошкар-Оле состоялся заключительный отборочный полуфинал международной премии в сфере событийного туризма «Russian Event Awards»
Экология, природа, животные

Перепись бобров стартовала в Окском заповеднике

Перепись планируется завершить к 1 декабря.
Общество

Борис Ясинский рассказал о ходе благоустройства Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о завершении основных работ по капремонту городских дорог.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье