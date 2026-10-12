«Есенинский пробег» собрал в Рязанской области более 2400 бегунов из четырех стран

Более 2400 спортсменов и любителей бега приняли участие в ежегодном «Есенинском пробеге», который прошел в Рыбновском округе Рязанской области. Спортивный фестиваль объединил атлетов из разных уголков России и зарубежья.

Центральным событием соревнований стал полумарафон, маршрут которого пролег от города Рыбное до села Константиново. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 21,1 километра. На старт вышли как профессиональные легкоатлеты, так и любители бега, включая спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. География участников не ограничилась Россией: в забеге также приняли участие гости из Белоруссии, Казахстана, Марокко и Израиля.

Лучшее время на основной дистанции показал участник Олимпийских игр 2012 года Николай Чавкин. Среди женщин первой к финишу пришла рекордсменка России в беге на 100 км Юлия Рыжанкова.

Для юных спортсменов организаторы подготовили отдельные забеги на 1 и 2,5 километра. По итогам соревнований победители и призеры получили памятные медали и грамоты. Завершился спортивный праздник концертной программой с участием творческих коллективов региона.