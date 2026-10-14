В Рязанской области с начала года произошло 53 пожара из-за печного отопления

С наступлением осенних холодов в Рязанской области традиционно возрастает нагрузка на системы обогрева, особенно в частном секторе. Однако неправильная эксплуатация печей нередко приводит к трагическим последствиям. По данным Главного управления МЧС России по региону, с начала 2026 года огнеборцы уже ликвидировали 53 возгорания, произошедших по причине печного отопления.

В результате этих пожаров травмы получили четыре человека. Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы подчеркивают, что большинство подобных ЧП можно было бы предотвратить при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

Чтобы избежать беды, специалисты МЧС настоятельно рекомендуют домовладельцам регулярно проводить профилактику. Печь и дымоход должны быть своевременно прочищены и отремонтированы, а все выявленные трещины надежно заделаны. В местах примыкания деревянных конструкций здания к дымоходным трубам в обязательном порядке должна быть предусмотрена противопожарная разделка, а на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический предтопочный лист.

Важно соблюдать и режим топки: во избежание перекала печь рекомендуется растапливать не более двух-трех раз в день, причем каждая топка не должна превышать полутора часов. За три часа до отхода ко сну процесс топки должен быть полностью прекращен.