Конфликт между знакомыми привел к гибели мужчины в Рязанской области

Кораблинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти 66-летнего мужчины. Подозреваемый в совершении преступления уже установлен и задержан оперативными службами.

По данным следствия, инцидент произошел в вечернее время 11 октября 2026 года. В квартире 61-летнего подозреваемого, расположенной в одном из жилых домов поселка Сапожок, между ним и его 66-летним знакомым возник конфликт. В ходе ссоры фигурант дела нанес потерпевшему множественные удары ножом в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователи работают над установлением всех деталей произошедшего и сбором доказательной базы. В ближайшее время в отношении задержанного будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.