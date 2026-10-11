Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Происшествия

Рязанская пенсионерка отдала свахе 160 тысяч рублей, но жениха так и не дождалась

Олеся Чугунова
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61-летняя Наталия из Рязани после развода решила устроить личную жизнь и обратилась к профессиональной свахе Ольге Романив. Ради поисков суженого женщина отправилась в Москву. Она искала военного в возрасте от 57 до 68 лет, ростом не ниже 178 сантиметров и настроенного на создание семьи. Об этом сообщает «BAZA» в своём канале в мессенджере «MAКС».

Сначала рязанка заплатила 10 тысяч рублей за описание желаемого мужчины, а затем внесла ещё 150 тысяч за договор о подборе пары. Анкеты потенциальных женихов приходили одна за другой, но подходящего среди них не нашлось. Одни кандидаты просто не выходили на связь, другие оказались жителями других городов и даже стран. С одним мужчиной Наталия всё же попробовала познакомиться, однако и здесь её ждало разочарование: он ещё проходил через бракоразводный процесс и звал женщину не в семью, а в круиз.

Когда рязанка решила расторгнуть договор, ей согласились вернуть лишь 30 тысяч рублей из 150. Остальные деньги, по словам свахи, уже были потрачены на услуги. Позже Наталия познакомилась с ещё одной недовольной клиенткой — Юлией из Москвы, которая отдала более 270 тысяч рублей, но также не нашла подходящего мужчину. Обе женщины обратились в полицию.

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