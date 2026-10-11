В Рязани взыскали компенсацию за контрафактную корзину с героем «Простоквашино»

Советский районный суд Рязани вынес решение по делу о нарушении авторских прав. Местный житель, администрировавший интернет-магазин, заплатит компенсацию за незаконное использование популярных анимационных образов.

Как сообщили в пресс-службе судебного органа, поводом для разбирательства стало размещение на сайте ответчика объявления о продаже корзины для игрушек. На товаре были нанесены изображения, сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, а также рисунок персонажа из мультфильма «Трое из Простоквашино».

Правообладателями выступили две организации: одна компания владеет правами на бренд, другая — на условиях исключительной лицензии распоряжается правами на мультипликационного героя.

В ходе заседания ответчик пытался оспорить претензии. Он заявил, что его ресурс функционировал как партнерский магазин, а спорные изображения были предоставлены поставщиком товара. Кроме того, мужчина утверждал, что еще в 2024 году потерял контроль над доменным именем из-за неуплаты аренды. Однако суд установил, что на момент фиксации нарушения именно ответчик являлся администратором сайта.

В итоге исковые требования были удовлетворены частично. С рязанца взыскали по 10 тысяч рублей в пользу каждой из компаний-истцов, а также компенсацию расходов на госпошлину — по 4 тысячи рублей каждому. Решение суда уже вступило в законную силу.