Рязанский инклюзивный маршрут «Мещёра на ощупь» победил на всероссийском конкурсе

Проект студентов Рязанского государственного университета «Мещёра на ощупь» признан лучшим на Всероссийском студенческом конкурсе «Лучший научно-популярный маршрут». Об этом сообщили в Агентстве развития туризма Рязанской области.

Инклюзивная экскурсия протяженностью 600 метров проложена по Тропе Паустовского в Солотче. Маршрут адаптирован для незрячих и слабовидящих путешественников: они познают лес через осязание, обоняние и слух. Программа включает тактильные модели деревьев, опыты с водой, определение животных по следам и голосам, а также сборку моделей почвы и круговорота веществ.

В этом году на конкурс заявились более 100 команд со всей России, но жюри отобрало лишь 30 финалистов. Победители получат памятные подарки и сертификаты на туристические поездки по программе «Больше, чем путешествие».