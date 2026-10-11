В Петербурге простятся с актером Владимиром Барановым

В Санкт-Петербурге 13-го числа состоится церемония прощания с советским и российским актером театра и кино Владимиром Барановым. Траурное мероприятие пройдет в крематории на Шафировском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь артиста.

Владимир Баранов ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он был широко востребован как в театральных постановках, так и в кинематографе. Наибольшую известность зрителям принесли его роли в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург».

Долгие годы артист служил в Рязанском театре юного зрителя.