Владимир Баранов, фото: vk.ru/teatrnasobornoy
Культура и события

В Петербурге простятся с актером Владимиром Барановым

Олеся Чугунова
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В Санкт-Петербурге 13-го числа состоится церемония прощания с советским и российским актером театра и кино Владимиром Барановым. Траурное мероприятие пройдет в крематории на Шафировском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь артиста.

Владимир Баранов ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он был широко востребован как в театральных постановках, так и в кинематографе. Наибольшую известность зрителям принесли его роли в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург».

Долгие годы артист служил в Рязанском театре юного зрителя.

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