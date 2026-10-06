Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Силы ПВО сбили 110 украинских беспилотников днем 6 октября, в том числе над Рязанской областью

Анастасия Мериакри
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о работе систем противовоздушной обороны в дневное время 6 октября 2026 года. За указанный период дежурными расчетами были перехвачены и ликвидированы более сотни воздушных целей.

Согласно официальной сводке военного ведомства, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО успешно отразили массированную атаку. Всего было уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

География применения сил ПВО оказалась обширной. Воздушные цели ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой и Ростовской областей, а также в Московском регионе и над Республикой Крым. В этот перечень вошла и Рязанская область.

Точное количество сбитых в регионе беспилотников в сводке не называется.

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