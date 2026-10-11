Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области
Общество

В Рязанской области погиб пожарный с 28-летним стажем

Олеся Чугунова
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11 октября ушёл из жизни Руслан Волков — мужчина, посвятивший противопожарной службе почти три десятилетия. Он погиб при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Руслан Волков родился 3 сентября 1971 года в деревне Соколовка Рязанской области. Его профессиональный путь в ведомстве начался 29 июня 1993 года. Непрерывно проходя службу в ГУ МЧС России по Рязанской области, он оставался верен профессии до 28 февраля 2010 года.

С 20 ноября 2014 года и до последнего дня Руслан работал пожарным в пожарно-спасательной части № 35 ГПС по охране города Рыбное в ГКУ Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба».

В конце сентября для пострадавшего огнеборца был объявлен сбор крови. Откликнуться на чужую беду пришли более 40 доноров. Несмотря на все усилия врачей и поддержку неравнодушных людей, спасти мужчину не удалось.

За годы службы Руслан Волков был удостоен множества наград. В 2006 году он получил медаль III степени «За отличие в службе» и нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный». В 2007 году был награждён медалью II степени «За отличие в службе», а в 2015 году — памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

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