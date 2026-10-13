Депутат Рязанской Облдумы Юлия Феоктистова: Поддержка участников специальной военной операции является приоритетом в работе всех органов власти

В Рязанской области стартовал третий поток федерального проекта «СВОй бизнес». Образовательная программа ориентирована на подготовку участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей к созданию собственного дела. Инициатива принадлежит комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую возглавляет губернатор Павел Малков.

В открытии потока приняли участие заместитель председателя Правительства региона Юлия Швакова, депутат Рязанской областной Думы Юлия Феоктистова и председатель регионального отделения «Опоры России» Евгения Халамцева.

«Рязанская область стала первым регионом в России, где в марте 2025 года стартовал проект «СВОй бизнес». По итогам двух потоков программы участники стали индивидуальными предпринимателями и развивают свой бизнес в сфере общественного питания, ремонта мебели и предметов быта, такси, торговли и производства. Некоторые зарегистрировались в качестве самозанятых и получили соцконтракт на реализацию проектов. Уверена, что и третий поток покажет отличные результаты, и это станет вдохновением для других защитников Отечества, которые присоединятся к проекту в будущем», – сказала Юлия Швакова.

«Поддержка участников и ветеранов СВО, членов их семей является приоритетом в работе всех органов власти. Данный проект направлен на то, чтобы помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и реализовать свои бизнес-идеи. На этапе обучения военнослужащим и их близким помогают составить пошаговый алгоритм, определиться, какими мерами региональной поддержки можно воспользоваться», – поделилась Юлия Феоктистова.

С начала реализации проекта в Рязанской области прошли обучение 36 человек. В их числе – ветеран боевых действий Тимофей Попов. В 2022-м году он ушел на СВО, в 2025-м вернулся в Рязань. Тимофей Попов рассказал, что почти сразу начал думать, как найти себя «на гражданке», позже узнал о платформе «СВОй бизнес». Успел к началу второго потока, прошел обучение и теперь имеет четкое понимание, чем будет заниматься.

«Подал заявку на грант «Агромотиватор», буду разводить рыбу и выпускать на доращивание в пруды. По проекту планируется база для семейного отдыха, – рассказал Тимофей Попов. – Основные моменты образовательной программы были рассмотрены на пятидневном обучении, после была уже двухмесячная работа с экспертами, с наставниками, с действующими предпринимателями. Мы ездили в хозяйства, разговаривали с руководителями, узнавали, как они построили свой бизнес. С наставником взаимодействуем до сих пор».

Участники третьего потока проекта «СВОй бизнес» тоже сначала пройдут очный интенсив, в ходе которого вместе со специалистами разберут ключевые вопросы ведения бизнеса: юридические и финансовые аспекты, бухгалтерский и кадровый учет. Отдельное внимание будет уделено подготовке собственного бизнес-проекта. Следующий этап – программа «Трекинг к первым результатам», на котором бизнес-тренеры помогут превратить бизнес-идею в конкретный план действий и перейти к его реализации. Завершит программу шестимесячное наставничество.

Проект «СВОй бизнес» – это часть комплексной системы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, выстроенной в Рязанской области. Поступающие на военную службу по контракту получают особый статус и пользуются соответствующими правами и льготами. Для заключения контракта с Минобороны России нужно обратиться в пункт отбора (г. Рязань, ул. Каширина, д.1) или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале «Госуслуги».

По вопросам прохождения военной службы по контракту работает горячая линия 117. Интересующую информацию также можно получить по телефонам: 8 (4912) 25-36-29 и 8 (4912) 25-96-99.

Фото предоставлены Информационной дирекцией АНО «АРБ»