Фото: ГТРК «Ока»
Общество

В Рязани на Дворце молодежи появился 13-метровый мурал

Анастасия Мериакри
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На фасаде Дворца молодежи в Рязани появился новый мурал. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Работы над проектом «Лестница в небо» велись чуть больше недели. 14 октября художник Александр Синицын вместе со своей командой помощников поставил последний штрих в этой композиции.

По задумке автора, изображение людей, стремящихся к вершинам, несет в себе глубокий философский смысл. Это визуальный символ роста, амбиций и движения вперед, который должен вдохновлять молодое поколение, для которого и работает Дворец молодежи.

Особое внимание при создании мурала было уделено материалам. Картина написана специальным стойким акрилом, который не боится капризов погоды. Ни дождь, ни снег, ни перепады температур не смогут навредить ярким краскам, а значит, новый арт-объект будет радовать рязанцев долгие годы.

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