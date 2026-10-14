В Сараевском округе 30 семей аграриев получили новые дома

В рабочем поселке Сараи состоялась торжественная церемония вручения ключей от нового жилья. Тридцать современных домов были переданы специалистам агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Поздравить счастливых новоселов от имени губернатора Рязанской области Павла Малкова прибыл заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко. В праздничном мероприятии также приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, глава администрации Сараевского округа Валерий Дмитриев, генеральный директор ГК «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин и врио ректора РГАТУ имени П.А. Костычева Елена Правдина.

Новые коттеджи предназначены для сотрудников предприятий, входящих в структуру ООО «Русская Аграрная Группа», включая ООО «Вердазернопродукт», ООО «Рязанские комбикорма» и ООО «Стройтранс». Жилье передается новоселам в состоянии полной готовности к проживанию. Во всех помещениях выполнена качественная внутренняя отделка, установлена необходимая мебель и современная кухонная бытовая техника. Кроме того, к каждому дому прилагается просторный приусадебный участок площадью около 20 соток.

Улица, на которой вырос жилой квартал, получила имя Сергея Васильевича Бакулина – уроженца Сараевского района, Героя Социалистического Труда и Заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР.