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Новости России

Рэпер Navai задержан на границе с Казахстаном по подозрению в контрабанде наркотиков

Анастасия Мериакри
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Исполнитель Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, оказался в центре скандала. Как сообщает канал Shot, артист был задержан правоохранительными органами при пересечении границы, куда он направлялся для проведения концерта.

Инцидент произошел на пограничном пункте «Кордай». Артист передвигался на автомобиле, следуя в Астану. Во время досмотра транспортного средства служебная собака по кличке Атлас обнаружила запрещенные вещества. В ходе обыска в кармане водительского сиденья были найдены 2,5 грамма марихуаны.

Помимо самого рэпера, в салоне автомобиля находились еще три человека, включая водителя. Все четверо были задержаны и переданы сотрудникам полиции. В настоящее время Navai помещен в изолятор временного содержания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Дело расследуется по статье 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Концерт Navai, который должен был состояться в Астане, был отменен. Организаторы мероприятия официально объяснили отмену выступления «техническими причинами».

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